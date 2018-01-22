Çığ faciası: 5 şehit

Bitlis
'in Hizan ilçesinde PKK
'ya yönelik operasyondaki askerlerin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 12.20 sularında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında görevli personelin üzerine çığ düştüğü, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe'nin şehit olduğu belirtildi. Yaralı 12 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İzmirli şehit Hilmi Öz'ün babası Özer Öz'ün, Başbakan Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olduğu öğrenildi. Yıldırım telefonla başsağlığı diledi.