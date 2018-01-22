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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ile MHP Genel Başkanı , telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

Sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı'na övgü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
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