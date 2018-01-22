Doğu'da duygulandıran görüntü

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak isteyen Adıyaman Şehri Yaman Taraftarlar Grubu üyeleri ile bazı vatandaşlar, Adıyaman İl JandarmaKomutanlığı önüne gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp 'Kapıları açın bizi de askere alın' sloganları attı.

Bir süre sloganlar atan vatandaşlar, jandarma komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu. Jandarma komutanlığından askeri araçla çıkan askerler vatandaşlar tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu.



Kalabalık grup daha sonra Adıyaman AskerlikŞubesi önüne giderek burada da sloganlar atıp gönüllü asker olmak istediklerini söylediler.

Slogan seslerinin yükselmesiyle askerlik şubesinden çıkan Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, kalabalık grup tarafından alkışlandı.

Kalabalık grupla bir süre sohbet eden Albay Davut Kulalar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut insan kaynakları, etrafındaki ve dünyadaki her türlü düşmanla mücadele edecek güç ve seviyededir, bu konuda şüpheniz olmasın. İhtiyaç olduğu vakitte hepimiz hazır askeriz. Bu güzel desteğiniz için ben size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Afrin'e gitmek için hazır olduklarını belirten Harun Şimşek ise, "Biliyorsunuz ülkemiz bu iki gündür Afrin'e giriş yaptı ve operasyon başladı. Biz de bu zor dönemde askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik şubemize geldik. Komutanlarımıza destek amaçlı hepimiz askeriz. Hepimiz silah istiyoruz. Kapıları açın bizi de oraya gönderin" dedi.

Daha sonra konuşan Harun Ünsal ise, "Türk'ün gücünü kimse sınamasın çünkü biz gücümüzü gösterdiğimiz zaman ne olduğunu herkes görüyor. Biz istiyoruz ki herkes barış içerisinde yaşasın ama bakıyoruz ki ülkemize, milletimize, namusumuza her taraftan saldırılar var. Biz Afrin harekatı için buraya geldik. 15 yaşından 55, 70 yaşına kadar herkes silah bekliyor. Devletin bir emrine bakar, biz de devletin emrindeyiz" şeklinde konuştu.