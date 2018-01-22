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Esad Güçleri, sivilleri klor gazıyla vurdu

'de Beşşar rejimi, abluka altında tuttuğu 'daki sivil yerleşime klor gazıyla saldırdı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçleri, sabah saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yer alan bir sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile hedef aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 16:51
Esad Güçleri, sivilleri klor gazıyla vurdu

Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu 21 sivil etkilendi. Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Rejim güçleri 10 gün önce de Duma'daki sivillere klor gazıyla saldırmıştı.

REJİMİN KARA VE HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

'daki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Haresta ve Duma ilçeleriyle Arbin, Merc beldelerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenledi. Arbin beldesine düzenlenen hava saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.

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Rejim güçleri 14 Kasım 2017'den itibaren bölgedeki sivil yerleşimlere saldırılarını şiddetlendirdi.

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Öte yandan Sivil Savunma ekipleri, rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

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Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

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Esad Güçleri, sivilleri klor gazıyla vurdu
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