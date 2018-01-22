Binali Yıldırım: Harekat saldırıları durdurmak için başlatıldı

Başbakan Binali Yıldırım, temeli 18 Mart'ta atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Gelibolu ayağında devam eden çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonunun, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon olduğunu söyleyerek, ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Çanakkale'de ilk olarak Anafartalar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Çanakkale 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, kongrenin ardından 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte törenle atılan dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyesindeki alanda incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başbakan Yıldırım, daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte basın toplantı gerçekleştirdi.



1915 Çanakkale Boğaz köprüsünü, Çanakkale'ye ve Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Belki daha önce de bitirebiliriz. 5 sene öngörülüyor ama inşallah daha öncede bitirmeye gayret edeceğiz. Köprünün kuleleri yanı direkleri arasındaki mesafe 2023 metre çok anlamlı. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü. esasında eldeki bilgilere göre dünyada kuleler arası açıklık itibariyle en büyük köprü. Dolayısıyla Türkiye'ye de en büyüğü en güzeli yakışır. Bu köprüyü Türk ve Kore ortak girişimiyle yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin gururu duyacağı bir eser olacak. Toplam maliyeti yaklaşık olarak 11.5 milyar liraya çıkıyor. Ve köprü inşaatı bittikten sonra, bu köprüyü yapan grup 11 yıl işletecek. Sonradan devlete geri verecek. Devletin cebinden para çıkmıyor. Bir kısmı dış kredi, bir kısmı öz kaynak olmak üzere proje gerçekleştirilecek. Bu proje ne işe yarayacak. Nelere faydası var. Her şeyden önce 1'inci, 2'nci ve 3'üncü köprüden sonra iki tane tünelden sonra Avrupa ile Asya kıtasını Çanakkale'de bir kez daha birleştiriyoruz. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek. Bu ne demektir. Çanakkale tarımda, meyvecilikte gelişmiş bir ilimiz. bu köprüyle beraber lojistik ikmal daha da hızlanacak. Çanakkale'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa'dan Trakya'dan gelen trafik Ege'ye Akdeniz'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak. Daha bir çok faydaları var. Saymakla bitmez. Dünya'da kriz devam ederken, Türkiye dünyada son 10 yılda mega projelerini birer birer gerçekleştiriyor. Osman Gazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, dünyanın en büyük hava limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünyanın en geniş köprüsü, ve aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü, hızlı tren, Avrasya tüneli gibi projeleri Türkiye büyük bir başarıyla yapıyor, tamamlıyor. Yani küresel krizde 10 mega projeden 6 tanesi Türkiye'de gerçekleşiyor. Buda Türkiye'nin ekonomik gücünü gösteriyor. Türkiye'deki siyasi istikrarın ne kadar önemli gösteriyor. Ulaştırma Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yükleniciler projenin bir aksama olmadan tamamlanması için gayret gösteriyor. 4 firmadan oluşan bir grup çokta uyumlu, kuvvetli firmalar. İnşallah kısa sürede bu projeyi tamamlamış olacaklar. Ülkemiz için milletimiz için, şehitler diyarı Çanakkale'miz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



"TÜRKİYE EKONOMİSİ UFAK TEFEK OPERASYONLARLA OLUMSUZ ETKİLENECEK BİR EKONOMİ DEĞİL"

"Afrin operasyonunun ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir mi?" sorusuna ise Afrin operasyonun, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadelede Hakkari'de Şırnak'ta dağlara vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçekli bir operasyonudur. Türkiye ekonomisi ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alış merkezilerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere, hayat normal akışıyla devam ediyor. Tabi Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK-DEAŞ terör gruplarını yok etmek. Gerek Afrin'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için ülkemize tacizleri, saldırıları durdurmak için Zeytin Dalı Operasyonu başlattılar. Bu Zeytin Dalının zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor" şeklinde konuştu.



1915 Çanakkale Boğaz Köprüsünün inşaatının AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale valisi Orhan Tavlı tarafından takip edildiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin şanına yaraşır bu güzel projeyi tamamlayıp hizmete alacağız. Ve böylece ülkemizin istiklaline, bağımsızlığına mührünü vurmuş. 7 düvelden gelip bu bağımsızlık mücadelesine katkı sağlamış tarihi yarımadada koyun koyuna yatan şühedaya da borcumuzu ödemiş olacağız" dedi.



Boğaz köprüsündeki incelemelerin ardından Başbakan Yıldırım, helikopterle Çanakkale Havaalanına geldi. Başbakan Yıldırım uçakla İstanbul'a hareket etti.