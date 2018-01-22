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Son dakika: 'nin eşine 15 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay tarafından öldürülen darbeci general 'nin eşi 'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 17:24
Son dakika: Semih Terzi'nin eşine 15 yıla kadar hapis istendi

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık ile avukatlar katıldı. Savcı, Terzi hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçuna iştirak suçundan beraat talep etti. Ancak sanığın, eşi 'nin ölüm raporunda değişiklik yapmak amacıyla doktor kıyafetiyle GATA'ya giderek kayıtların tutulduğu bilgisayarda inceleme yaptığını, sanıktan ele geçirilen cep telefonunda FETÖ mensuplarının da kullandığı bazı programlara ilişkin kayıtlar bulunduğunu, sanığın bu programlarla eşi Semih Terzi ile görüştüğünün belirlendiğini kaydeden savcı, Nazire Terzi'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak." dedi. Mahkeme duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

DARBECİ GENERAL SEMİH TERZİ'NİN KARISI NOTERDEN BÖYLE KAÇMIŞTI...

Kahraman Astsubay tarafından alnından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi, kendisine ait malları kaçırmak isterken noter katibi tarafından tanınınca yakalandı.

Darbeci generalin eşini böyle dışarı attılar

Darbeci general Semih Terzi'nin karısı noterden böyle kaçtı

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Son dakika: Semih Terzi'nin eşine 15 yıla kadar hapis istendi
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