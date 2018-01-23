15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 19. duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Fatma Benli de duruşmayı takip etti.

Duruşmada tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Muhammed Enes Zeren savunmasında, 15 Temmuz'da her şeyin olağan başladığını, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın kampı ziyaret ettiğini söyledi.

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Akşam saatlerinde tam teçhizatlı içtima emri verildiğini, daha sonra gelen otobüslere bindiklerini ve nizamiyeden çıktıklarını anlatan Zeren, "Otobüs, İstanbul istikametine döndüğünde her sene Halkalı'da atış yaptığımız alana gidip atış yapacağımızı düşündüm. Yolda devam ederken insan kalabalığı vardı. Bunun üzerine emniyet şeridine geçtik." dedi.

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Halkın otobüse saldırdığını iddia eden Zeren, otobüsün köprünün ayağında durduğunu, rütbelilerin insanları uzaklaştırmak için havaya ateş açtığını, "otobüsü boşalt" sesiyle de otobüsü boşalttıklarını ve kendisinin köprü tarafına gittiğini kaydetti.

Köprüde tanklar ve zırhlı araçlar olduğunu ama neler olduğuna bir anlam veremediğini ileri süren sanık Zeren, terör saldırısı olduğunu düşündüğünü, darbe girişiminin aklına gelmediğini öne sürdü.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.