80 milyon tek yürek

Afrin operasyonu devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında da vatandaşlar Mehmetçiğe desteğini ortaya koyuyor. Pek çok ilde bayrak kampanyaları düzenlenirken binlerce vatandaş da gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayrak asma seferberliğine Güneydoğu illerinden de büyük destek geldi. 'TÜRK BAYRAĞI HER ŞEYİMİZ'
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçiğe destek vermek adına vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Sivas'ta da belediye 12 bin bayrat dağıttı. Malatya'dan Yozgat'a, Manisa'dan Şanlıurfa'ya kadar yurdun dört bir yanında işyerleri ve evler, Mehmetçiğe destek amacıyla bayraklarla donatıldı. MARDİN
Diyarbakır ve Mardin'de de esnaf, TSK'nın Afrin'e düzenlediği harekâta destek amacıyla iş yerlerini bayraklarla donattı. Güneydoğu Anadolu esnafı hislerini, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Harekât devam ettiği sürece bayrağımız asılı kalacak. Ordumuzu yürekten destekliyoruz. Harekât bizim için yapılıyor. Devletimizin ve askerimizin yanındayız. 68 yaşındayım, askere alsalar teröristlerle savaşırım. Türk bayrağı bizim her şeyimizdir" sözleriyle dile getirdi. 'AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN'
Kilis'in Gülbaba köyünde yaşayan vatandaşlar askerin Afrin'e girdiği noktaya bayrak dikti. Zeytindalı operasyonunu destekleyen köylüler, "Devlettin ve askerlerimizin yanındayız" dedi. Hatay-Hassa'nın Sugediği köyünde de Yörükler harekâta katılmak için sınırda bekleyen Mehmetçik için kurban kesti. Kurbanın kanını Mehmetçiklerin alınlarına süren Yörük kadın, "Ayağına taş değmesin" diyerek dua etti.
Adıyaman'da da yaklaşık 250 genç ellerinde Türk bayraklarıyla Adıyaman Askerlik Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kahramanmaraş'ta da TÜGVA üyeleri ve Kıbrıs gazileri askerlik şubesine gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. İstanbul'da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı da Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gönüllü askerlik için başvurusu yaptı. Burdur'da ise özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Songül Sütci, Afrin operasyonuna katılmak askerlik şubesine dilekçe verdi. Vatandaşlar, "A partisi B partisi önemi yok. Önemli olan birlik beraberlik. Vatandaş olarak her zaman devletimizin yanındayız. Hazır kıta bekliyoruz. Mehmetçiğimize bugün destek olmayacağız da ne zaman olacağız" diye konuştu. ASKERLERE 1 TON BAL
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ahmet Yılmaz, Ersin Tayfur, Meral Günay ve Suat Kaya isimli vatandaşla, Afrin operasyonuna katılan askerler için 1 ton bal gönderdi. Vatandaşlar sınırdaki Mehmetçiğe de tepsiler dolusu baklava ikram etti. Zeytin Dalı
Harekâtı'na katılan askerlere moral amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da bir konser verdi. Öte yandan Türkiye Ermenileri Patrikliği resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diledi ve dua etti. Yaser ÇAPAROĞLU-İbrahim GÜNEŞ-Levent SÖKMEN - Metin HARIKÇI
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YOZGAT AL BAYRAĞA BÜRÜNDÜ
Yozgat'ta valisi Kemal Yurtnaç'ın talimatıyla resmi kurumlara Türk bayrakları asıldı. Yozgat halkı da askere desteğini göstermek için şehri bayraklarla donattı.