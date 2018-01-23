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80 milyon tek yürek Güneydoğu halkı, terör örgütünün kara propagandasına en güzel cevabı, ev ve işyerlerini bayraklarla donatarak verdi. Yurdun dört bir yanı da Afrin harekâtına destek vermek için bayraklarla süslendi

Giriş Tarihi: 23.1.2018