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şehidi 'ın başörtülü annesi kışlaya alınmamış!

şehidi ’ın vasiyetinden sonra duygulandıran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 15 Temmuz FETÖ ihaneti hakkında çarpıcı paylaşımlarda bulunan Musa Özaltan, o dönemde başörtülü olduğu için kışlaya alınmayan annesi ile ilgili bir anısını anlattıktan sonra şunları söylüyor: “Sene 2017… Rütbeli bayan askerler başörtü giyebilecek. Bak Allah’ın (c.c) işine. İlahi Adalet. Zalimler için yaşasın cehennem!!!”

Giriş Tarihi: 23.1.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 14:53
Afrin şehidi Musa Özalkan'ın başörtülü annesi kışlaya alınmamış!

Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan 'ın şehadeti, Ankara Ayaş'taki ailesini yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehidin babaevine Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

BAŞÖRTÜLÜ ANNESİ KIŞLAYA ALINMAMIŞ!

şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetinden sonra duygulandıran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 15 Temmuz FETÖ ihaneti hakkında çarpıcı paylaşımlarda bulunan Musa Özaltan, o dönemde başörtülü olduğu için kışlaya alınmayan annesi ile ilgili bir anısını anlattıktan sonra şunları söylüyor: "Sene 2017… Rütbeli bayan askerler başörtü giyebilecek. Bak Allah'ın (c.c) işine. İlahi Adalet. Zalimler için yaşasın cehennem!!!"

İŞTE O PAYLAŞIMLAR;

AFRİN'İN İLK ŞEHİDİNDEN DUYGULANDIRAN YAZI: HAKKA YOLCU

Türkiye'nin Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın sosyal medya hesabı Twitter profilinde 'Hakka Yolcu' yazısı dikkat çekti. Şehidin ayrıca 14 Mart 2017 günü attığı ve sabitlediği tweetinde "Biz Aşkı ,Vatan için canini verenlerden öğrendik" yazması duygulandırdı.

5 AYLIK KIZI YETİM KALDI

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getirileceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verildi

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti duygulandırdı

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Afrin şehidi Musa Özalkan'ın başörtülü annesi kışlaya alınmamış!
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