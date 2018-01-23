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teyzeyi unutmadı

'ın Hassa ilçesinde çadırından gelen teyze Mehmetçiği ziyaret ederek kurban kesmişti. Afrin'e müdahale için Hatay'da bekleyen , cephede Yörük teyzeyi unutmadı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:22
Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı

'daki çadırında yaşayan vatandaşlarımız, askerlerimizi dün ziyaret etmişti. Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan yörük teyze bir de kurban kesmişti.

Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına da çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek 'e dua etmişti.

ALLAH RAZI OLSUN YÖRÜK TEYZE

Askerlerimiz teyzemize füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" yazıldı.

Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

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Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı
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