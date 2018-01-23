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komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

nın dördüncü gününde teröristlere yönelik operasyon devam ederken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Üsteğmen Oguz Kaan Usta’nın şehit düştüğü köye giren Türk Özel Kuvvetleri ve askerleri şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Acı haberin hemen ardından Üsteğmenin şehit düştüğü ’nün teröristlerden temizlendiği bilgisi ajanslara düştü. Afrin’de huzur koridoru açacak olan Zeytin Dalı operasyonunun sürdüğü sıcak bölgede gelişmeleri an be an takip eden Sabah Muhabiri Uğur Yıldırım, ÖSO içerisindeki Tümeni’nin başındaki komutan Ahmet Fatih’in “Bugün çok büyük bir operasyona başladık. TSK öncülüğünde tanklarla girdiğimiz Ömeroğlu köyünü teröristlerden temizledik ve şehidimizin kanını yerde bırakmadık” dediğini aktardı. İşte sıcak bölgeden gelen son görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.1.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 17:55
ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

nın dördüncü gününde art arda önemli gelişmeler yaşandı. Terör örgütü /'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Özgür Suriye Ordusu, TSK'nın desteğiyle El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve 'nun teröristlerden temizlediği bölgenin en önemli özelliği ise bugün Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın o bölgedeki nde şehit düştüğü yer olması. Operasyonların devam ettiği bölgeden gelişmeleri aktaran Sabah Muhabiri Uğur Yıldırım, ÖSO içerisindeki Tümeni komutanı Ahmet Fatih ile yaptığı görüşmeyi de aktardı. ÖSO komutanı, "Bugün çok büyük bir operasyona başladık. TSK öncülüğünde tanklarla girdiğimiz köyde şehidimizin kanını yerde bırakmadık ve Ömeroğlu köyünü teröristlerden temizledi. Bütün Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

İşte TSK öncülündeki ÖSO askerlerinin temizlediği bölgeden ilk görüntüler...


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ÖSO komutanı: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık
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