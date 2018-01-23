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Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu
Piyade Uzman
Çavuş Mehmet Muratdağı
şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda
Piyade Uzman
Çavuş Mehmet Muratdağı
şehit oldu
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
19:15
Güncelleme Tarihi: 23.1.2018
19:16
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