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şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 19:16
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu

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Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu
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