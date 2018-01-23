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Türk düşmanı vekile sert tepki!

Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan 'ya haddini bildirdiler.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:57
Türk düşmanı vekile sert tepki!

7 Ocak'taki erken seçimi kazanarak Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.

Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan 'ya tepki gösterdi..

TANSİYON DÜŞMEDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi () milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP'li vekiller arasında tartışma çıktı.

EN SERT TEPKİ SEYİRCİLERDEN GELDİ

Seyirci locasından Derya'ya tepki verildi. Derya'ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanının uyarılarına rağmen Genel Kurul'daki tansiyon düşmedi.

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Türk düşmanı vekile sert tepki!
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