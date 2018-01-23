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Yunan 'ndan flaş açıklama

Stavros Kontonis, darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin 'nin talebi halinde Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olduğunu söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 17:07
Yunan Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama

Kontonis, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile beraberindekileri, Adalet Bakanlığında kabul etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kontonis, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle bakanlıklar arasındaki ilişkileri görüştük. Askıda kalan konuları ele aldık. Adalet makamları arasında iş birliği konuları da ele alındı." dedi.

Kontonis, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan firari askerlere ilişkin, "Tarafımızdan meselenin hukuksal çerçevesi masaya konuldu. Türk temsilcilerin meseleyi tam olarak kavradıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Sekiz darbecinin 'ye iadesi konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesinin son kararı verdiğini dile getiren Kontonis, bu kararın darbecilere yönelik suçlamalara değil, Türkiye'deki mevcut duruma yönelik bir karar olduğunu kaydetti.

Kontonis, darbecilerin Yunanistan'da yargılanmaları hakkındaki soruyu, "Bu konuda ne yapacakları, Türk tarafına bağlı. Bu konudaki imkanlar toplantıda açık bir şekilde dile getirildi. 'nda buna yönelik maddeler yer almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde." şeklinde cevapladı.

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Yunan Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama
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