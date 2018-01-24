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'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 10:37
Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, 'de terör örgütü YPG'ye yönelik ilerleyişi sürdürüyor.

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Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?
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