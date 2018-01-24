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Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?
Afrin
'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?
Giriş Tarihi: 24.1.2018
10:18
Güncelleme Tarihi: 24.1.2018
10:37
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO,
Afrin
'de terör örgütü YPG'ye yönelik ilerleyişi sürdürüyor.
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