Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama sözünde durmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Afrin harekatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim." diyen Erdoğan, Birileri tabii hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar, dört bir koldan saldırıyor.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kimileri, terör örgütlerine yönelik olduğu açık olan bu operasyonu Kürt kardeşlerimize yönelik gibi göstermeye çalışıyor. Şimdi biz diyoruz ki Afrin'de önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları memleketlerine geri göndereceğiz. Sürekli olarak herhalde çadırda, ya da konteynır kentlerde misafir edecek halimiz yok." ifadesini kullandı.

"OBAMA SÖZÜNDE DURMADI"

Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, 'Buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler' ama sözlerinde durmadılar. Orada Kürt yok ki. Yüzde 95'i Arap. Aynısını Kobani'de yaptılar.