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'nın Soçi listesini yayınladı

Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, ve adına 'ne katılması planlananlara davet gönderdi. Davet mektubunda " temsilcileri ve 'nin daimi üyeleri olarak , , ABD ve 'nın yanı sıra, , Ürdün, , , ve 'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 02:02
Rusya'nın Soçi listesini yayınladı

Sputnik'in haberine göre mektupta, ", ve adına sizi, bu ülkelerin liderleri , ve 'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan 'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye i toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.


Suriye Ulusal Diyalog Kongresi davet mektubu

Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi.

Mektupta, " temsilcileri ve 'nin daimi üyeleri olarak , Çin, ABD ve 'nın yanı sıra, , Ürdün, , , ve 'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.

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Rusya'nın Soçi listesini yayınladı
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