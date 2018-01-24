Şehidin vasiyeti yerde kalmayacak

Afrin harekâtının ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
, dün devlet erkanının yoğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Özalkan'ın bıraktığı vasiyetin en güzel şekilde yerine getirileceğini belirterek, "Şu ülke nasıl bakmış, bu ülke ne demiş buna bakacak halimiz yok. Üç beş tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız" dedi.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazında, şehidin annesi Hatice Özalkan, babası Selahattin Özalkan, kardeşleri ve eşi taziyeleri kabul etti. Erdoğan böyle gözyaşı döktü. 'KARARLIYIZ, KAZANACAĞIZ'
Cenaze namazına ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, askeri erkan ve yargı temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:
Ordumuz, Mehmetlerimiz, bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyor. Kimlere karşı, teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir. Tamamıyla terör örgütlerine yönelik operasyondur. Ve bu operasyonu Allah'ın izniyle kazanacağız, inancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Şehidin eşi ve annesini Bakan Betül Kaya teselli etti. DEVLET BAHÇELİ ÜSTLENDİ
Şunlar ne demiş, bu ülkeler ne demiş bunlara bakacak halimiz yok. Sınırlarımızda bizi taciz eden üç beş ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız.
Yavrumuz attığı tweetlerde, şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerektiğini bildirdi. Evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak en güzeliyle hallederiz. Sevgili Peygamberimiz zaten 'Onların yeri bizim yanımızdır' diyor. Şehitlerimizin makamı sevgili peygamberimizin en yakınındaki makamdır."
Şehit Özalkan'ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Cenazesi'nin yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın cenaze namazı da aynı camide kılındı.
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek Telefar'de şehit adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad, olsun" dedi.