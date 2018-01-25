4 koldan kıskaç

Zeytin Dalı Harekâtı dört koldan devam ediyor. Hatay ve Kilis
'e gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi. Savaş uçakları da Afrin ve çevresindeki terör hedeflerini vurmaya devam etti. Operasyonun 4'üncü gününTSK destekli ÖSO birlikleri, stratejik öneme sahip Cinderes beldesine bağlı el Hammam köyünü ele geçirdi.
Operasyonun batı cephesinde 4 noktada birden Afrin'e hücum eden TSK ve ÖSO savaşçıları, birinci noktada Afrin'in Adah Manlı, ikinci noktada Maskanlı, üçüncü noktada Ömer Uşağı köyü ve çevresinde, dördüncü noktada ise Karmanlık noktalarında eş zamanlı olarak saldırıya geçti. Zorlu çatışmaların yaşandığı batı cephesinde birlikler, şimdiden dağlık alanda 15 kilometre mesafe katetmeyi başardı. Afrin'in kilidini açacak olan Raco ve Cinderes bölgelerindeki terör hedefleri Türk Savaş uçakları ve obüsler tarafından da sürekli vuruluyor.
Beton gözetleme kuleleri, tüneller, derin hendekler ve örgütün kamplarının bulunduğu Burseya Dağı
, "Afrin'in Kandil"i olarak adlandırılıyor. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri ve komandolar öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda sıcak çatışmalar yaşanıyor.
Terör örgütünün İdlib sınırına inşa ettiği beton gözetleme kuleleri ve tüneller havadan imha edildi. Bölgedeki Türk üslerinden de Dara İzze'nin kuzeyinde bulunan Basufan ve Başmera ile Shiora ve Jalma köyleri top atışına tutuluyor. 'İMHA EDİLECEKLER'
Harekâtın ilk 5 gününü SABAH'a değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Murat Aslan, "Önümüzdeki günlerde Afrin merkezine doğru ilerleyen TSK ve ÖSO, YPG'nin faaliyet alanını daraltacak ve sıkıştırıp imha edecektir. Teröristler Afrin'i terk ederlerse, mutlaka başka bir coğrafyada yine karşımıza çıkacak. Bu nedenle nerede olurlarsa olsunlar 'imha' edilmeleri kaçınılmaz" dedi.