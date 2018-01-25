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Erdoğan: Afrin operasyonu ulusal güvenlik için yapıldı

ile ABD Başkanı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine vurgu yaptığı da bildirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 20:26 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu ulusal güvenlik için yapıldı

ile ABD Başkanı bu akşam telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmeye dair şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.

"Erdoğan-Trump Görüşmesi" Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu ulusal güvenlik için yapıldı
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