Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır bölgesindeki incelemelerinden flaş kareler

ERDOĞAN, HATAY'DAKİ HAREKAT MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de refakat ettikleri kaydedildi.