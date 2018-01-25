Külliye’de saniye saniye Zeytin Dalı Harekâtı

Zeytin Dalı
Harekatı başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi
, kapılarını ilk kez Anadolu Ajansına (AA) açtı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin her türlü bilgi aktarımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştiriliyor.
Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Gerçekleşen operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanı'na aktarılıyor.
Merkezde kurulu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına ait video konferans sistemiyle valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve sınırdaki birlik komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor, en güncel bilgiler anbean paylaşılıyor. 4 ANA ODA VAR
Telli - telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan 'elektronik akış sistemi' yer alıyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, Harita Odası, Büyük Kriz Merkezi
, Küçük Kriz Merkezi ve Özel Görüşme Odası olmak üzere 4 ana oda bulunuyor.
Dünyanın güçlü ülkelerinde de benzer yapıların olduğu biliniyor. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlara ilişkin tüm gelişmelerin sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi planlandı. Böylelikle kriz öncesi ve sonrası süreçlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi amaçlandı. KARAR ALMA SÜRECİ HIZLANDIRILDI
Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan personelin merkez ile entegrasyonu sağlanarak bu sistemlere merkezden ulaşma imkanı kazandırıldı. Bu kapsamda TSK ve İçişleri Bakanlığına, uzaktan görüşme sistemi aracılığıyla karargahta ve sınır hattındaki komutanlar ve valilerle görüntülü görüşme imkanı sağlanarak karar alma süreci hızlandırıldı.