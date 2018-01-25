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Şehit polis müdürü Okkan unutulmadı

Giriş Tarihi: 25.1.2018
Şehit polis müdürü Okkan unutulmadı

'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali , şehadetinin 17'nci yılında 'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı. Şehidin Hendek'teki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, Diyarbakır'dan gelen öğrenciler, Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, yakınları ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri, Gaffar Okkan'ın mezarına karanfiller bıraktı.

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Şehit polis müdürü Okkan unutulmadı
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