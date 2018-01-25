TSK, hainlerden temizlendikçe güçlendi

Dünya ordularının yakından takip ettiği saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından içindeki hainleri temizleyerek etkili operasyonlara imza attı.

İhraçların ardından oluşan ihtiyacını hızla kapatan TSK, milletin güvenliği, devletin menfaati için Türk milletinin emrinde kendisine tevdi edilen vazifeleri üstün başarıyla yerine getirdi.

FETÖ mensupları, hızla peygamber ocağından temizlendi. Türk ordusu hainlerden temizlendikçe her bakımdan daha da güçlendi. Sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, ulusal ve uluslararası görevlerde sağladığı başarıları, bölge ve dünya barışına katkılarıyla dünya ordularının saygı ve gıptayla takip ettiği önemli bir güç olan TSK, milletin kutsal emanetleri bayrak, sancak ve sınırların korunması için gece gündüz demeden faaliyetlerini büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Türkiye tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Fırat Kalkanı gibi kapsamlı bir harekat başlatıldı. TSK'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bölgede mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen harekat, koalisyon güçleriyle koordineli gerçekleştirildi.

Karadan ve havadan 218 gün süren ve her safhası başarıyla sürdürülen harekat, 29 Mart 2017'de sona erdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi göstermesi açısından da büyük önem taşıyan harekat kapsamında terörden arındırılan yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan, bölgede yaşayan ve terör örgütleri DEAŞ ile PYD'den kaçanların sığındığı güvenli alana dönüştürüldü.

TERÖRLE MÜCADELEDE TARİHİ BAŞARI

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini Fırat Kalkanı Harekatı ile temizleyen Mehmetçik, yurt içinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarında da önemli başarılara imza attı. Türk Silahlı Kuvvetlerince geçen yıl PKK/KCK'ye mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere 7 bin 16 terörist, etkisiz hale getirildi.

Teröristlerce kullanılan bin 958 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo geçen yıl kullanılamaz hale getirildi. Hudut güvenliğini sağlamak için yapılan denetim ve kontrollerde, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, yaklaşık 54 ton uyuşturucu, 4 milyon 734 bin 27 kök Hint keneviri, 26 bin 483 uyuşturucu hap, bin 84 muhtelif silah ile çok miktarda canlı hayvan, kaçak sigara, akaryakıt ve cep telefonu ele geçirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nin hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı bildirildi.

TSK, Türkiye'nin bekasına tehdit içeren bölgeye ilişkin harekatı başlatarak, sınırında ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi.

72 ŞEHİDİN ANISINA 72 JET HAVALANDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yuvalarına, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına 72 savaş uçağıyla hava harekatı düzenlendi. Söz konusu hava harekatının benzerinin yakın tarihte görülmediği en son 2007'de Irak'ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katıldığı öğrenildi.

Afrin'e yönelik hava harekatıyla tespit edilen hedeflerin tamamı tam isabetle imha edildi.

Böylece FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ihraçlar nedeniyle oluşan pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmaların netice verdiği ve orduya dönen pilotların görevlerini başarıyla yerine getirdiği test edilmiş oldu.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığında oluşan pilot eksikliği sorununun aşılamadığı", "eğitmen personel yetersizliğinin giderilemediği" ve "gündeme alınan yeni projelerle çözüm üretilemediği" iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

TSK'DA YENİ KAMUFLAJ DÖNEMİ

15 Temmuz 2016'da, TSK içine yuvalanan, asker kıyafeti giyen teröristlerce, millet iradesine karşı alçakça darbe girişiminde bulunulmuştu.

Yeni düzenleme kapsamında TSK'de, kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idaresine ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar yer aldı.

TSK'ya sızarak şerefli üniformayı hain emellerine siper etmek isteyen FETÖ mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oluşturmaya çalıştığı algı da ortadan kaldırıldı. Yeni üniformayla TSK'nin gücü vurgulandı.