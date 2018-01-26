ABD’nin açıklaması önceden hazırlanmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu ilişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasında neler olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Sanırım açıklama görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmıyor. Sayın Trump, Davos Zirvesi'ne katılmak için İsviçre'de. Dolayısıyla zaten görüşmeden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptılar. Gör��şülmeyen konuları bile görüşülmüş gibi veya o tonda konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi hazırlanmış bir açıklama" dedi.

ÖNCE GÜVEN

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 30 kilometrelik güvenli hat önerisene Türkiye'nin onay verip vermediğine ilişkin soruya, "Biz de zaten operasyonu başlatırken buraların güvenli bölgeler olacağını söylemiştik" dedi. Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Güveni tesis edebilmek için de ABD'den somut adımlar görmemiz gerektiğini söyledik" diye konuştu

DOLMABAHÇE SARAYI'NI GEZDİRDİ

Mevlüt Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl'i Büyükada'da ağırlayacaktı, ancak hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Çavuşoğlu, Kneissl ile Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde görüştü.