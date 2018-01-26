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Yıldırım 'da konuşuyor

Binali Yıldırım Beyoğlu sohbetlerinde konuşuyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 20:59
Başbakan Yıldırım İstanbul'da konuşuyor
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Konuşmadan satırbaşları:

"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi."

"Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız."

"Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada."

"ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?"

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Başbakan Yıldırım İstanbul'da konuşuyor
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