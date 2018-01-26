Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Öztürk Yılmaz’a sert cevap verdi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2018 yılındaki bu ilk İl Başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay'a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım.

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum.

Erdoğan: "ÖSO'ya terörist diyenler, PYD, YPG, DEAŞ, PKK'nın tam benzerleridir"

"KİLİSELERİNİZİN ÜZERİNE ROKETLER DÜŞSE TEPKİNİZ NE OLUR?"

Bir zamanların Türkiye'sinde bu tür afra tafralar işe yarıyor olabilir. Bugünkü Türkiye bambaşka vizyon ve hayalleri olan bir Türkiye'dir. Birlikte yol yürümek istiyorsanız, o zaman önce güvenliğimiz, geleceğimiz konusundaki hassasiyetlere saygı gösterilmesini isteriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin onuruna, haysiyetine tecavüz etme niyetimiz de yoktur. Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis'te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur? Ey batı siz nasıl politika izlerdiniz.

"ÖSO'YA TERÖRİST DİYENLER, PYD, YPG, DEAŞ, PKK'NIN TAM BENZERLERİDİR" Bizi Suriye konusunda eleştiren herkesi biraz da olsa vicdanlı olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya çağırıyorum. Bu vesile ile Zeytin Dalı operasyonunda ve bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz tüm şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum.