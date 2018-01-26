'Kaçakçılık polisi' suçlulara geçit vermedi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 882 operasyonda gözaltına alınan bin 687 şüpheliden 667'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde FETÖ, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı faaliyetleri başta olmak üzere suçun engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2016-2017 istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, "Kaçakçılık Şube" ekiplerince, 2016'da 77'si FETÖ, 11'i göçmen kaçakçılığı ve 279'u diğer kaçakçılık olaylarına yönelik 367 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 milyon 947 bin 527 paket kaçak sigara, 1 ton 773 kilogram tütün ve nargile tütünü, 420 bin 987 puro, 5 bin 345 şişe kaçak ve sahte içki, 97 bin 482 kutu kaçak ve sahte ilaç, 9 bin 400 kaçak cep telefonu, 478 bin 184 kaçak elektronik cihaz, 215 bin 108 litre kaçak akaryakıt ile 3 bin 986 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Ekiplerin, 2016'da yaptığı operasyonlarda, FETÖ'den bin 69, çeşitli suçlardan 279 ve göçmen kaçakçılığından 78 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında çoğu yabancı 111 kaçak da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 537 zanlıdan, 732'si FETÖ'den ve 132'si de göçmen kaçakçılığı ile diğer suçlardan olmak üzere 864'ü tutuklandı.