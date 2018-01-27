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Son Dakika Haberi: Ali Bekki köyü PYD'den temizlendi!

Son dakika haberi... TSK ve ÖSO, kapsamında 'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 14:22
Son Dakika Haberi: Ali Bekki köyü PYD'den temizlendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

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Son Dakika Haberi: Ali Bekki köyü PYD'den temizlendi!
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