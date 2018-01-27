Son Dakika Haberi: Ali Bekki köyü PYD'den temizlendi!
Son dakika haberi... TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...