Erdoğan: Kaderimin Kasımpaşa'da ve İstanbul'da yazılmasından bahtiyarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Tek İstanbul sevdalısı biz değiliz, sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul için vermiştir.

GELDİĞİMİZ GÜNDEN İTİBAREN MİLLETİMİZE HİZMET ETTİK

Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kaderimin Kasımpaşa'da ve İstanbul'da yazılmış olmasından dolayı bahtiyarım"

3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.

BUNLAR DİNSİZ, KİTAPSIZ, ALLAHSIZ TERÖR ÖRGÜTLERİ

Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle silahla bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatını kaybederken, yaralanıp huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba? Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?

BURADA KİLİSİYE SALDIRI OLSA...

Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

HEPSİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERİZ

Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

ORDUMUZ VE ÖSO'DAN 16 KAYBIMIZ VAR

8 günde 394 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz ve Özgür Suriye Ordusu'ndan 16 kaybımız var.

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m'lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m'lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.'yi buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa Tüneli açılışında konuştu