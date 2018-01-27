Dört koldan istikamet Afrin

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı
Harekâtı 7'nci gününde devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı, şu ana kadar PKK
/PYD
ve DEAŞ
mensubu en az 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gece boyunca gerçekleştirilen hava harekâtında ise terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edildi. Savaş uçakları Afrin'in batısında bulunan Şeyh Hadid
ve Cinderes bölgesini vurdu. Afrin'e kuzeyden giren ÖSO
savaşçıları da Abodana köyünü kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Afrin'in en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Bülbül Kasabası ve çevresinde Türk askerleri öncülüğünde ilerleyen ÖSO birlikleri ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Doğu cephesinde bulunan Burseya Dağı
'nda ise şiddetli yağmur ve yoğun sis yüzünden operasyonlar yavaşlatıldı. Kara harekâtına bir süre ara veren TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, Burseya Dağı'ndaki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurdu. Teröristlerden temizlenen bölgelerde kontrolü sağlayan Mehmetçik, büyük operasyon için hava şartlarının düzelmesini bekliyor. HEDEFLER BOMBALANDI Suriye
'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından da ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri Kilis'in sınır hattından duyuldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkisinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı. ÖMER UŞAĞI'NDA SICAK TEMAS
ÖSO savaşçılarının Ömer Uşağı köyünde Mehmetçikle omuz omuza teröristlerle mücadele ettiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Birlikler Afrin'in batı cephesinde ilerliyor. Bu arada dün saat 20.30 sıralarında Suriye topraklarından atılan iki havan mermisi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine, bir roket de Reyhanlı'da boş araziye düştü. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dün Şanlıurfa'da sınır birliklerini denetledi. O BAYRAK LAR İND İ
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad
ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK 'nın gümrük binasına daha önce ABD bayrağının asıldığı direk, yerinden söküldü. Yerinden sökülen direk, bir kamyonette yüklenerek ilçe merkezine götürüldü. Terör örgütü PYD/ PKK 'nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya iki yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı. FIRTINA'LAR VURUYOR
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kilis-İslahiye- Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri, dün sabah itibariyle belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalandı. Top sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyuluyor.