Irak sınırına kadar temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kararlılIğının ve duyarlılığının altını çizdi:
Menbiç'i de teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak
sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz
Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı yoktur, kadın kanı, masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır
Cumhurbaşkanı,Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu kürsünün arkası ise Türk bayraklarıyla donatıldı. Zeytin Dalı
Harekâtı ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi: MORALLER YERİNDE:
Zor bir coğrafyada ve çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonumuzda en küçük bir aksaklık olmadığını, bir sıkıntı olmadığını bizzat yerinde görmekten memnuniyet duydum. ÖRGÜT KIPIRDAYAMAZ HALE GELECEK:
Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton ile kaplı sığınakları, kazılmış tünelleri, kurulmuş tuzakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir. IRAK SINIRINA KADAR:
Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Menbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. KİLİSENİZE ROKET ATILSA NE OLUR?:
Bize 'operasyonu çabuk tamamlayın' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, kiliselerinizin tepesine roketler düşse, içinde dua eden insanlar hayatlarını kaybetse sizin tepkiniz ne olur? Bunların değil böylesine büyük saldırılar en küçük bir terör eylemi karşısında dahi tüm hak ve özgürlükleri askıya alarak ülkelerini adeta polis devletine çevirdiklerini biz çok iyi biliyoruz. BİZİM ELİMİZDE ÇOCUK KANI YOK:
Bölücü terör örgütünün çocuk, kadın, yaşlı demeden kendisine karşı çıkan herkesi katleden bir cani güruhu olduğunu biliyoruz. Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı yoktur, kadın kanı, masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. TABİPLER BİRLİĞİ TERÖR SEVİCİ:
(Operasyonun durdurulmasını isteyen bildiriye imza atılması olayı)Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz 'barışa evet' dediklerini de pek duymadık. Zaten bunların barışla filan alakası yok. Bunlar bugüne kadar, benim Güney Doğu'da, Doğu'da bu kadar vatandaşım şehit edildi, bunlardan hiç şu anda içeride olan bu terör uygulayıcılarına yönelik en ufak bir açıklama duyduk mu? Duymadık. Çünkü bunlar, bu işin içindeler, bu senaryonun içindeler. AFRİN BİZİM İÇİN BİR KAÇ GÜNLÜK İŞ:
Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar, karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz. AFGANİSTAN, IRAK NE KADAR SÜRDÜ?:
(Harekât kısa sürsün diyenlere) Daha 7 gün oldu. Afganistan
ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak ne kadar sürdü? Yaklaşık 18 yıl, hala oradasınız. Libya, Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansalar ne olur? ÖSO'YU ALKIŞLIYORUM
Konuşmasında
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın ÖSO
'yu 'terörist olarak' nitelendiren açıklamalarını da eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum, benim Mehmedimin yanında bu mücadelenin içinde yer alan Özgür Suriye Ordusu, şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin onlar da askerleridir, kendilerini alkışlıyorum. ÖSO mensuplarına terörist diyenler, tam aksine YPG'nin, PYD 'nin, DEAŞ 'ın, PKK
'nın tam benzerleridir, tam kendileridir. TRUMP'IN DERDİ ELEŞTİRİLMEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD 'nin terör örgütü YPG'ye desteğini 'akıl tutulması' olarak değerlendirip şöyle devam etti: "Sayın Başkan (Trump) bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Biz bu işleri yürütelim istiyoruz. Sayın Başkan bizzat bana şunu söyledi: Biz bu kadar silahları buralara göndermek için mi yaptık?' Ama TIR 'lar ortada.