Bekir Bozdağ'dan flaş ABD çıkışı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA SÖZLE BERABER İCRAATA BAKACAK"

Bozdağ, ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti."

"TÜRKİYE, DİŞE DİŞ MÜCADELEDEN DE ÇEKİNMEYECEKTİR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin, sınırlarında terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye izin vermeceğini vurguladı.

"Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir."

"MÜNBİÇ DE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDAN TEMİZLENECEK"

Bozdağ, "ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek." dedi.