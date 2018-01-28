"Müttefiğim terörist" belgesi CIA'da

AA muhabirinin CIA'nın internet sayfasından derlediği bilgilere göre, ABD, PYD/PKK'yı terör örgütü olarak olarak tanımlamaya devam ediyor.

CIA sitesinde halen güncel olarak Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri arasında PKK da sayılıyor ve Salih Müslim de PKK'nın Suriye kolunun lideri olarak gösteriliyor.

Tam 10 gün önce CIA'nın internet sitesinde yer alan "World Factbook" sayfasında, "Terörizm" başlıklı yeni bir bölüm eklendi. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmak için PKK/PYD'li militanları silahlandıran ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD'lileri de resmen "terörist" ilan etti.

İran sayfasında; Dış merkezli terörist grup olarak nitelendirilen "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"in amacının, İran'ın kuzey batısını da kapsayan "Kürdistan"ı kurmak olduğu belirtildi Irak sayfasında; "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"in ülke merkezli olduğu kaydedilip, amacının "Kürdistan"ı kurmak olduğu, bunun Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi ve İran'ın kuzey batısını kapsadığı vurgulandı. Ayrıca "PKK'nın merkezinin Kuzey Irak'taki Kandil Dağı olduğu, Süleymaniye, Erbil, Irak-İran sınırının yanısıra Sincar, Ninova, Kerkük, Tuzhurmatu'da nüfuzunu arttırdığı, Iraklı Kürt gençlerin işe alınmasında büyük rol oynadığı" anlatıldı.

"İLLEGAL TERÖR ÖRGÜTÜ"

Türkiye sayfasında ise ülke merkezli terörist grup olarak sadece DHKP-C gösterilirken, önce DEAŞ, sonra "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)"adıyla PKK, dış merkezli terörist grup olarak sayıldı. PKK'nın amacı için de, "Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'su dahil Kürdistan'ı kurmak" denildi.

Bu listeye göre "İllegal terör örgütü" gruplar arasında artık PYD de yer alıyor. Dış merkezli terörist grup olarak ise tam 10 örgütün adı veriliyor; "Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel)" 6'ıncı sırada. PKK'nın amacının, Suriye'nin kuzeyini kapsayan "Kürdistan"ı kurmak olduğu belirtilip, şöyle deniliyor:

"Faaliyet alanı; Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu, Rojava ve Suriye Kürdistanı olarak bilinen bölgede IŞİD'e karşı operasyonlar... PYD'yi yöneten Salih Müslim PKK'nın Suriye kanadının lideri... Suriye'nin içindeki savaşçıların çoğunluğu; Suriye Kürtleriyle birlikte İran, Türkiye ve Irak'taki Kürtler..."

ABD-PYD/PKK ORTAKLIĞI

Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı.

Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te DEAŞ'ın, PYD/PKK işgalindeki Aynularab'ı (Kobani) kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla DEAŞ, Aynularab'dan çıkarıldı.



Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi.

PKK, ABD füzesiyle askeri helikoptere saldırdı

PYD/PKK, ABD'NİN DESTEĞİYLE SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİNİ ELE GEÇİRDİ

Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. ABD, adını görünürde SDG'ye çevirttiği örgüte DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

Terör örgütü bu destek sayesinde, Suriye topraklarının dörtte birini, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'ini işgal altında tutuyor.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahların bir bölümü ise Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor.

"ZEYTİN DALI HAREKATI"

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.