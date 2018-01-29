80 milyonun Mehmetçik sevdası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye
'deki terör unsurlarına karşı kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı
Operasyonu'nda dün Afrin yolundaki ilk zafer elde edilirken Türk halkı ülkenin dört bir köşesinde Mehmetçiğe desteğini sürdürdü. İşte Türkiye
manzaraları; Antalya:
Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde toplanan şehit anneleri ve eşleri "Kınalı kuzularımız" dedikleri Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı, bere ve eldiven ördü. Bazı şehit anneleri de askerlerin bebekleri için de "Akılları arkada kalmasın" diye kazak örüyor. Şehitlerinin fotoğrafları önünde örgü ören kadınlar "Allah ordumuza, devletimize, milletimize düzgünlük versin. Askerlerin hepsi bizim evladımız. Evelallah başaracaklarına inanıyorum. Bizim milletimiz Allah'a dayanır, çocuklarımız yıkılmaz" dedi. KAHRAMANMARAŞ:
İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Funda Ela Aksu, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı. Aksu'nun tek hayali, askere moral vermek için yazdığı 'Sen Mehmetçiksin' isimli şiirini 24 Şubat'ta Kahramanmaraş
'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a okumak. BURSA: AK Parti
ve MHP'li teşkilat üyesi yüzlerce kişi Mehmetçiğe destek için Türk bayraklarıyla yürüdü. AK Parti Bursa milletvekili Bennur Karaburun'un da eşlik ettiği yüzlerce kişi gönüllü askerlik için dilekçe verdi. İSTANBUL:
Esenler'de amatör futbol kulüplerinden Uzakdoğu sporlarına kadar ilçede faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinden çok sayıda sporcu bir araya gelerek, kurban kesip Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi. Esenler Hakkı Başar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek programında semazen gösterisi yapıldı. YOZGAT:
Saraykent ilçesi Altınsu köyünde yaşayan Mahmure Kahraman, pazarda sattığı 2 hindiden elde ettiği 200 lirayı Afrin'de PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'lı teröristlerin temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. ADIYAMAN:
Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı askeri araç sevkıyatı sırasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sevgi ve destek gösterileri yapıldı. ?Sırrıberk ARSLAN - Levent SÖKMEN - Ali ALTUNDAŞ - Metin HARIKÇIMurat ŞENGÜL /
SABAH