Afrin yolunda ilk zafer

Mehmetçik, Afrin'de tarih yazdı, mührünü Burseya Dağı
'na vurdu. Terör örgütü PKK
/PYD
'nin en kritik noktalarından biri olan ve 'Küçük Kandil' adıyla anılan dağın zirvesine Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9'uncu gününde Türk bayrağını dikti. Tünel ve dehlizlerle desteklenen, keskin nişancılarla tuzaklanan dağı cansiperane bir mücadelenin ardından dün 14.30 sıralarında ele geçiren Türk askerleri ile ÖSO
mensupları, tanklarla birlikte Burseya Dağı'nın zirvesine ulaştı. ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR
SABAH'a konuşan kahramanlar, "Türk askerinin gücünü gören teröristler arkalarına bile bakmadan kaçtı" dedi. Bölgeye gece boyunca çok sayıda özel kuvvetler askeri ve komandolar sevk edildi. TSK ve ÖSO ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin inşa ettiği kuleler tank atışlarıyla vuruldu. Köşeye sıkışan teröristler dağın eteklerindeki mülteci kamplarının olduğu bölgeye de havan atışları yapmaya başladı. BAYRAĞI ÖPTÜ, KULEYE DİKTİ
Gün boyu süren çatışmaların ardından Burseya Dağı'na çıkarma yapan Mehmetçik, kontrolü ele geçirdi. Çatışmalar sırasında onlarca terörist öldürüldü. 4 PKK/PYD'li terörist de esir alındı. Teröristlerin üzerinden PKK ile PYD bağlantısını gösteren kimlik kartları çıktı. Mehmetçik, bölgenin güvenliğini sağladıktan sonra daha önce teröristlerin kullandığı kulelere Türk bayrağını çekti. Gözetleme kulesine çıkan asker, Türk bayrağını öptükten sonra kulenin tepesine dikti. TSK ve ÖSO askerleri Kastel Cündo köyünü de teröristlerden arındırdı. Harekâtın 9. günü itibariyle Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy olmak üzere 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. CESARET HAPLARI ELE GEÇTİ
7 yıldır Afrin'i işgal eden PYD/ YPG'nin Burseya Dağı'nda yaptığı hendek ve geçişli tünel sistemlerine dayalı savunma hatları içinde, örgütün kurmuş olabileceği tuzakları tarama ve imha faaliyeti gerçekleştirildi. PKK/PYD'li teröristlerin cesaret hapı kullanarak savaştığı da ortaya çıktı. Örgütün sığınaklarında çok miktarda Captagon isimli uyuşturucu hap ele geçti. 'Cesaret ilacı' olarak bilinen hap DEAŞ'lı teröristler ve Esad rejimine ait güçlerce de kullanılıyordu.
Öte yandan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'daki sınır kapısına terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ise dün terör mevzilerinden roket atıldı. Roket bir evin banyosuna isabet ederken evde kimsenin olmaması can kaybını önledi. TERÖRİSTLERİN 'BETONARME SAVUNMASI' FAYDA ETMEDİ
Terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun süreli savunma ve barınma için beton sığınaklar inşa edip bunları kalıp betonla güçlendirilmiş tünellerle birbirine bağladığı ve direnç merkezi haline getirdiği belirlendi. TSK ve ÖSO'nun arazide yaptığı incelemede yarım kalan kalıp ve inşaat faaliyetlerine de rastlandı. PKK/PYD'nin bu yapıların üzerini kapatarak hava taarruzları ve diğer saldırılara karşı korunaklı hale getirmek istediği anlaşıldı. İrtibat hendekleri ile ateş ve gözetleme kulelerindeki beton kalınlığının bir metreye yaklaştığı görüldü. Mevzilerin inşası için profesyonel ordu desteği alınmış olduğu tespit edildi.