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'ndan /'nın ları çıktı

ve 'nun 'nı terörden arındırma operasyonunda, örgütün sığınaklarında çok miktarda hap ele geçirildi. Daha önce li muhaliflerin Esad rejimi ve üslerinde ele geçirdiği "Captagon" isimli uyuşturucu hap Suriye'de "cesaret ilacı" olarak da biliniyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 01:59
Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Ordusu'nun () terörden arındırdığı 'ndaki sığınak ve mevzilerde terör örgütü /'ya ait çok miktarda hap bulundu.

Bugün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu ile yaklaşık dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı. Operasyon sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.

'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 'a ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

BURSEYA DAĞI BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor.

REJİM ASKERLERİNDE DE ÇIKMIŞTI

Öte yandan Esad rejimi sık sık "Captagon" ve benzeri uyuşturucuların Suriyeli muhalifler ve özellikle ÖSO tarafından kullanıldığını iddia etmesine karşın, söz konusu maddelere rejim güçlerinin üslerinde rastlanmıştı.

2015 yılı baharında ilinin Suriyeli muhalifler tarafından kontrol altına alındığı operasyonlar sırasında Esad rejimi ve destekli yabancı savaşçıların askeri üslerinde yüksek miktarda "cesaret verici" uyuşturucu ilaç ele geçirilmişti.

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Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı
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