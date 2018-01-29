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'de genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

Eski İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Çabuk, 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 16:26
CHP'de Alparslan Çabuk genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

Eski İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı , CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını bildirdi.

Çabuk, Bostancı Green Park Otel'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'li üyelerin umut ışığının sönmüş vaziyette olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı 'nun kendisinden önceki genel başkanlar gibi davranışlar sergileyerek görevinden ayrılması gerektiğini savunan Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir." dedi.

Alpaslan Çabuk, CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

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CHP'de Alparslan Çabuk genel başkan aday adayı olacağını açıkladı
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