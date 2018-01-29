FETÖ'cü askerler o geceyi anlattı! "Muhafız Alayı'ndan Akıncı Üssü'ne..."

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

DAVA BİRLEŞTİRMESİ TALEBİ

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski kursiyer teğmen Özgür Çiloğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Özel Kuvvetler Komutanlığı darbe girişimi davasının da sanığı olduğunu belirterek, bu davanın 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesini talep etti.

"3 KİŞİYLE GİTTİK"

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na 22.30'da beraberindeki 3 kişiyle gittiklerini ileri süren Özgür Çiloğlu, 25-30 dakika alayda kaldıktan sonra silah ve teçhizat alarak 23.00 sıralarında Özel Kuvvetler Komutanlığına geçtiklerini ifade etti.

Çiloğlu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşadıklarının bu davanın konusu olmadığını savunarak, birleştirme talebini yineledi.

"TATBİKAT İÇİN EMİR VERİLDİ"

Sanık kursiyer teğmen Rasim Eşref Çıtak da verilen emir doğrultusunda tatbikat için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğinde silah ve mühimmat dağıtıldığını, ardından terör saldırısı ihbarı üzerine Özel Kuvvetler Karargahı'na gittiğini iddia etti.

Muhafız Alayı'nda sadece yarım saat kaldığını ileri süren Çıtak, dosyanın 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesini talep etti.

"YARALILARA YARDIM ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM"

Eski astsubay Fatih Yanıkkaya da olay günü eski albay Murat Korkmaz'ın emriyle tatbikat faaliyeti için Muhafız Alayı'nda görevlendirildiğini, Korkmaz'ın emriyle oradan Genelkurmay'a geçtiğini, yaralılara yardım etmekten başka bir şey yapmadığını öne sürdü.

Yanıkkaya, kamuoyunda "Genelkurmay Çatı davası" olarak bilinen dava kapsamında 17. Ağır Ceza Mahkemesinde detaylıca ifade verdiğini, orada verdiği ifadelerin dosyaya eklenmesini talep etti.

AVUKATTAN MÜVEKKİLLERİNİN DOSYALARININ DİĞER DAVALARLA BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Avukat Ayten İzmirli, üç sanığın da müvekkili olduğunu belirterek, müvekkillerinin tek eylemden dolayı farklı mahkemelerde yargılandığını, bu sebeple davanın, Fatih Yanıkkaya için 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Çiloğlu ve Rasim Eşref Çıtak için de 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davalarla birleştirilmesini istedi.

"22.30'DA MUHAFIZ ALAYI'NDA OL"

Sanık eski kursiyer teğmen Aytaç Yılmaz da olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında ihtisas kursu gördüğünü, 15 Temmuz 2016 günü komutanının 22.30'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda olması gerektiğini emrettiğini öne sürdü.

"AKINCI ÜSSÜNE GEÇTİK"

Darbe girişiminin yaşandığı gün 22.00 gibi Muhafız Alayı'na kimlik bilgilerini paylaşarak girdiğini iddia eden Yılmaz, Özel Kuvvetler personelinin bulunduğu tatbikat bölgesine gittiğini, oradan da helikopterle Akıncı Üssü'ne geçtiklerini anlattı.

"TARLADA SABAHLADIM"

Darbe girişimi olduğunu Akıncı'da anladığını ileri süren sanık Yılmaz, olayların yatışmasından sonra bir gün tarlada sabahladığını, ertesi gün de Özel Kuvvetlerdeki görev yerine döndüğü belirtti.

Bir hafta görevde kaldıktan sonra gözaltına alınıp tutuklandığını söyleyen Yılmaz, FETÖ ile irtibatı olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.