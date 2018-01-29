Son Dakika Haberi: PYD/PKK, Afrin’e Fırat’ın doğusundan da DEAŞ’lı getirdi

Suriye'de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. PYD/PKK'nın, gidecek yeri kalmayan DEAŞ'lılardan faydalanmak için kendilerine yeni bir hayat vaat ettiği ve bir kısım DEAŞ'lıyı Fırat Nehri'nin doğusundan Afrin'e taşıdığı öğrenildi. PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, PYD/PKK'nın bombalı suikastinden yaralı kurtulduktan sonra, elindeki bilgileri AA'yla paylaştı.

ÖSO'NUN ÖZEL OPERASYONLAR KOMUTANI ANLATTI

Karmo, PYD/PKK'nın DEAŞ'lıların kaçacak ve yaşayacak yer konusunda çaresiz kalması üzerine bu fırsatı değerlendirdiğini anlattı. ÖSO'nun özel operasyonlar komutanı Karmo, şunları kaydetti:

"PKK, özellikle (ABD desteğiyle) Rakka'yı işgal ettikten sonra genel ilişkiler bürosu kurdu. Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti. Hatta tanınmış DEAŞ'lıları da kurtarma sözü verdi. PKK, kendilerini özel görevle örgüte (casus olarak) soktuğunu ilan edip söz konusu isimleri temize çıkarmayı teklif etti. Seçme şansları olmayan DEAŞ'lı teröristler bu teklife umut bağladı."

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE PKK'YA KATILARAK KURTULMA ÇAĞRISI YAPIYORLAR

PYD/PKK'nın getirdiği teklifin DEAŞ tabanında çok etkili olduğuna dikkati çeken Karmo, "PKK saflarına katılan yabancı teröristler şimdi kendi ülkelerindeki diğer DEAŞ'lı teröristlere mesajlar gönderip, PKK'ya katılarak kurtulma çağrısı yapıyor." dedi.

DEAŞ'tan ayrılarak PYD/PKK'ya katılan teröristlerin bir kısmının yaklaşık bir hafta önce Afrin'e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara getirildiğini ifade eden Karmo, Fırat Nehri'nin doğusundan taşınan DEAŞ'lıların geçişi Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki topraklardan yaptıklarını söyledi.

ÖSO komutanı, Afrin'e taşınan DEAŞ'lıların PYD/PKK tarafından TSK ve ÖSO'nun önüne sürüleceğini dile getirdi.

"AFRİN'İN YABANCISI OLUNCA PKK'NIN TAM KONTROLÜNDE OLACAKLAR"

Karmo, "Suriyeli ve yabancı teröristlerin Fırat'ın doğu bölgesinden seçilmelerinin sebebi, Afrin'i bilmiyor olmaları. Afrin'in yabancısı olunca PKK'nın tam kontrolünde kalacaklar." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ'lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

"PKK, DEAŞ'TAN BOMBA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENDİ"

ÖSO özel operasyonlar komutanı Karmo, DEAŞ'lıların PYD/PKK'ya katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandığına işaret etti. Karmo, "PKK, DEAŞ'tan kendi saflarına kattığı elemanlardan özellikle bombalı araç hazırlamayı, bomba yapma ve suikast düzenleme tekniklerini öğrendi. Bu bölgede bir süredir bomba yüklü araçlardan ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu saldırıları DEAŞ üstlenmedi. Daha sonra saldırıları düzenleyenlerin PKK olduğunu tespit ettik ve bazı hücrelerini yakaladık. Bizzat ben iki hafta önce PKK tarafından bomba yüklü bir motorsikletle hedef alındım. Halen tedavi görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MÜNBİÇ'TE ABD UNSURLARI YAKININDA DEAŞ EKİBİ

Karmo, Münbiç'teki istihbarat çalışmalarında rastladıkları ilginç bir bilgiyi de paylaştı. ÖSO komutanı Karmo, "Şu an Münbic'e bağlı Arima beldesindeki bir ABD üssü yakınlarında, bir evde farklı uyruklardan 25 DEAŞ militanı var. Orada yaşıyorlar ve aileleri ile irtibat kurmak dahil her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Kaldıkları tam adresi biliyoruz. Neden orada tutuldukları ise meçhul." dedi.

"DEAŞ-PKK SAVAŞI KURGUYDU"

Karmo, iki terör örgütü arasındaki savaşın birtakım istihbarat örgütleri tarafından kurgulandığına dikkat çekerek, "DEAŞ, önceden planlanmış ve hazırlanmış bir örgüttür. DEAŞ'ın kurulmasının hedefi Suriye devrimine darbe vurmaktı. DEAŞ'ın işgal ettiği alanların çoğu muhaliflerin elindeki bölgelerdi." şeklinde konuştu.

"PKK ile DEAŞ arasında gerçek bir savaş yoktu. Genel anlamda DEAŞ'ın geri çekilmesinden ibaret bir süreçti." diyen Karmo, "Son zamanlarda DEAŞ'ın birçok liderinin istihbarat elemanı olduğu ve bu kişilerin sıkıştıkları zamanda uçaklarla bölgeden alındığı ortaya çıktı. Belki sonradan başka ülkelerde ortaya çıkacaklar." dedi.

AFRİN'DEKİ ELEBAŞLARI DIŞARDAN GELDİ

Karmo, Afrin'deki istihbarat çalışmalarında, yanlarında tercümanla gezen çok sayıda yabancı terörist tespit ettiklerini, ayrıca örgütün merkezi yapısının bulunduğu Kandil Dağı'ndan Afrin'e birçok elebaşının geldiğini bildirdi.

ÖSO komutanı, örgütün Afrin'de (sığınmacı) Arapların desteğini kazanmak için, "Afrin ile Münbiç'i birleştirdikten sonra İdlib'e girip orayı teslim alacağız ve size vereceğiz" vaadinde bulunduğunu kaydetti.