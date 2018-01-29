Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlere yönelik başlatılan harekata ilişkin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen TTB hakkında İçişleri Bakanlığınca dün suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Sağlık-Sen de savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti. Suç duyurusu dilekçelerini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.





