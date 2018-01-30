Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

Alpaslan Kuytul kimdir? sorusu bugünün yanıtı en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alpaslan Kuytul; "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" iddiasıyla Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alındı.

ALPASLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul, 20 Ağustos 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi.

1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.

1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.