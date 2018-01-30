Son Dakika Haberi: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na hakkında başlatılan 'suç örgütü' soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine yönelik Adana, Elazığ ve Niğde'de şafak vakti operasyon yapıldı.

Furkan Vakfı'na operasyon

OPERASYONDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operaslonda kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri önlem aldı. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KARŞI ÇIKMIŞTI

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor. Alparslan Kuytul'un sosyal medya hesabından bir süredir Türkiye'nin Afrin'e yaptığı "Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığı görülmüştü.

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DİKKAT ÇEKEN GELİŞME: PARALAR SAYILIYOR

Adana merkezli 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, emniyete getirildi.

Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması sürüyor. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada, yüksek miktarda para ele geçirildiği, polislerin görüntü kaydı yaparak paraları saydığı bildirildi. Aynı binada 'sistem odası' olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

VAKFIN KASASINDAN ÇIKAN PARA BELLİ OLDU

Polis vakfın Abidinpaşa Caddesi'ndeki genel merkezinde ise aramalarına devam ediyor. Bu yapılan aramalarda polisi bile şoke eden olay yaşandığı öne sürüldü. Yapılan aramalarda sistem odası denilen ve bilgisayarlar ile kasaların bulunduğu oda da yaklaşık 350 bin lira para ele geçirildiği iddia edildi. Polis bu paralara el koyarak emniyete götürdü. Vakıf genel merkezinde polisin incelemesi sürüyor. Polis ekipleri vakıf binası önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı vakıf üyeleri de bekleyişlerini sürdürüyor.