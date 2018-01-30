PYD zulmüne son vermeye geldik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nı terör örgütü PYD'den temizledi. Afrin'in kilidinin açıldığı doğu cephesinde Burseya Dağı'nın düşmesiyle birlikte ÖSO savaşçıları Kastal Cundo köyünün kontrolünü ele geçirdi. Batı cephesinde de stratejik öneme sahip 915. Tepe ele geçirildi. Bölgedeki Mamaluşağı köyü de teröristlerden temizlendi. Köyde bulunan terör örgütünün militan devşirdiği sözde öz savunma merkezi teröristlerden temizlenirken ÖSO üyeleri Türk bayrakları ile yürüyerek sevinç gösterisi yaptı. Burseya Dağı'na Türk bayrağının dikilmesiyle birlikte gözünü Bafelyun Tepesi'ne diken Mehmetçik, bir sonraki operasyonda Burseya Dağı etrafında bulunan 5 köyü daha teröristlerden temizleyerek Afrin yürüyüşüne başlayacak. Mehmetçik, terör örgütü mensuplarının tünel, hendek ve diğer sözde yaşam alanlarında, el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetleri başlattı. Tüfek adlı mayın arama köpeği ve dedektörler ile alanı karış karış temizleyen askerler, stratejik bölgede yeni bir üs kurmanın hazırlıklarını yapıyor.

'GÜCÜ DE MERHAMETİ DE GÖRECEKLER'

?Mehmetçiğin tarih yazdığı Burseya Dağı'ndaki operasyonlara Özel Kuvvet askerleri ile birlikte Tunceli Komando Tugayı ve Sarıkamış Komando Birliği'nden yüzlerce asker katıldı. Tankçılar da operasyonlara atışlarıyla destek verdi. Cephe hattında SABAH'a konuşan askerler, Türkiye'nin tüm sınırları teröristlerden temizlenene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Elinde Hz. Muhammed'in doğum yılı olan 571 yazılı bir çıkartmayı gösteren asker "Asker ocağı peygamber ocağıdır. Allah için, hak için savaşıp sınırımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Bu topraklardaki zulme son vereceğiz" dedi. Bir başka asker de "Komandolar bugün Burseya Dagi'nda yarın Afrin'de olacak. Herkes Türk ordusunun gücünü de görecek merhametini de. Biz sınırımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Buradaki insanları da PYD/PKK zulmünden kurtaracağız. İnsanları özgürlüğüne kavuşturacagiz" diye konuştu.

616 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

?TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamın da gece boyunca gerçekleştirdiği hava harekatında, PKK/KCK/

PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 44 hedef imha edildi ve 40 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. TSK, Zeytin Dalı Harekatının 10'uncu gününde ise hava harekatıyla 9 hedefin imha edildiğini ve 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, ilk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616 olduğunu açıkladı. Harekat kapsamında bugüne kadar 19 nokta terör unsurlarından arındırıldı. Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzilere, dün savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulmaya devam edildi. Batı cephesinde Cinderes ve Raco bölgelerinde bulunan terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı.

İKİNCİ ORDU KOMUTANI KORG. TEMEL BURSEYA'DA

?Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu. Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü. İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı.

PYD'NİN TELEVİZYONLU İNLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, AA ekibince görüntülendi .Yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betondan yapılan tünellerde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyordu.