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Son dakika: Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı için skandal savaş benzetmesi yapan Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı. ’nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 08:36 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 09:14
Son dakika: Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı

"Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan, Türk Tabipleri Birliği () Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenleniyor.

Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.

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Son dakika: Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı
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