Son dakika: Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı

"Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenleniyor.

Türk Tabipler Birliği yöneticilerine gözaltı kararı

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.