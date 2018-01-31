12 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba eylemine ilişkin davada karar verildi

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Iraklıların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş, Abdulrahman Faiz Raşit ve avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan ve savunması alınamayan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına, 18 sanığın da yeterli delil elde edilememesi nedeniyle atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

Sanıklardan Abdulrahman Faiz Raşit'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in de "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Söz konusu 3 sanığın, saldırıda 12 kişinin öldürülmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kez 16'şar yıl olmak üzere 192 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, aynı sanıkların 16 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 16 kez 8'er yıl olmak üzere 128'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme yine aynı sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş'in "Tehlikeli maddenin izinsiz olarak bulundurma" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR ŞÖYLE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamede, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Suriye uyruklu canlı bomba Nabil Fadlı'nın, 1988 yılında Suudi Arabistan'da doğduğu, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasından sonra bu ülkeden ailesiyle birlikte Halep'e taşındığı bilgisine yer verilmişti.

Fadlı'nın 12 Ocak 2016 günü meydandaki Dikilitaş önüne tek başına geldiği ve burada bulunan çoğu Alman vatandaşı turist kafilesinin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığı kaydedilen iddianamede, saldırı sonucu canlı bomba Fadlı ile Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü ve 16 müştekinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Bu canlı bomba eyleminin talimatının, DEAŞ silahlı terör örgütünün harici emri olduğu tespit edilen "Omar-Ebu Abid" kod adlı firari bir şüpheli tarafından verildiği belirtilen iddianamede, emir verilmesi üzerine hazırlıklar yapıldığı, canlı bomba Nabil Fadlı ve suçta kullanılan bombanın Türkiye'ye girmesi talimatını, şüpheli Halil Derviş ile aynı aşiretten olan ve DEAŞ silahlı terör örgütünün sınır sorumluları "Ebu Berra" kod adlı firari şüpheli Mahir Ali Alakkal ve "Ebu Ali" kod adlı Azzo Ali Alakkal ile "Omran" kod adlı bir şüphelinin birlikte verdiği, bu kişilerin planlamayı da birlikte yaptıkları anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Fevzi Muhammed Ali'nin bombayı kendisine ait araçla İstanbul'a getirdiği, firari şüphelilerden "Said" kod adlı Rasheed Alabdallah Algaagan'a teslim ettiği, Algaagan'ın da bombayı İstanbul Aksaray'da eylemci Nabil Fadlı'ya verdiği ve Fadlı'nın da olay yerinde birkaç gün keşif yaptıktan sonra bombayı 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda üzerinden çıkararak patlattığı ifade edilmişti.