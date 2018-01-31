Adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Haziran 2016'da 2'si polis memuru olmak üzere 11 vatandaşın yaralandığı Ovacık Adliye Lojmanlarına yönelik bombalı araçla yapılan saldırının ardından teslim olan ya da yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinin alındığı anımsatıldı.

20 OCAK'TA YAKALANDI

Bu ifadelerden yola çıkılarak yapılan araştırma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren kişinin MKP/HKO silahlı terör örgütü mensubu olan "Lenko" kod adlı Umut Deniz Şen olduğu belirtilen açıklamada, teröristin, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 20 Ocak'ta İstanbul'da yakalanıp bir gün sonra kente getirildiği kaydedildi.

TUNCELİ'DE ADLİYE VE LOJMANLARI YAKINLARINDA PATLAMA!

Açıklamada, bu olayın yanı sıra çeşitli eylemlere de karıştığına işaret edilen Şen'in çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme", "bombalama yaparak adam öldürme", "yol kesmek suretiyle silahlı yağma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.