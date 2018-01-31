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Adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

Tunceli'nin ilçesinde, 2 yıl önce adliye lojmanlarına la saldırı düzenleyerek 2'si polis 11 kişinin yaralanması olayının da aralarında yer aldığı çeşitli eylemlere karıştığı iddia edilen terörist, 5 ayrı suçtan tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 18:22
Adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Haziran 2016'da 2'si polis memuru olmak üzere 11 vatandaşın yaralandığı Adliye Lojmanlarına yönelik la yapılan saldırının ardından teslim olan ya da yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinin alındığı anımsatıldı.

20 OCAK'TA YAKALANDI

Bu ifadelerden yola çıkılarak yapılan araştırma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren kişinin MKP/HKO silahlı terör örgütü mensubu olan "Lenko" kod adlı Umut Deniz Şen olduğu belirtilen açıklamada, teröristin, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 20 Ocak'ta İstanbul'da yakalanıp bir gün sonra kente getirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, bu olayın yanı sıra çeşitli eylemlere de karıştığına işaret edilen Şen'in çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme", "bombalama yaparak adam öldürme", "yol kesmek suretiyle silahlı yağma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.

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Adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı
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