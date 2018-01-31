FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, şubatta 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 65 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan dosyalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar da sürüyor.

Bu kapsamda, şubat ayında 16 ilde görülecek 65 davada 6 bin 560 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Şubat ayının ilk gününden itibaren görülecek davalardan sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 9 ilde 33, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında da 10 ilde 32 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 4 bin 465, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise 2 bin 95 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Bu kapsamda, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde, 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına 1 Şubat'ta devam edilecek.

İstanbul'da 1 Şubat'ta ayrıca Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Ankara'da ise aynı gün FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı dava ile 244 sanıklı "Jandarma Genel Komutanlığı" davasının görülmesine devam edilecek.

Şubat ayı içinde darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı dava ile teşebbüs esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davası Ankara, girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 49'u tutuklu 128 sanığın yargılandığı dava ile MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin açılan ve daha sonra "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrılan dosya kapsamında sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava İstanbul'daki mahkemelerde görülecek.

Şubat ayında görülecek bazı davalar şunlar:

1 Şubat Perşembe

Dava Adı: Hrant Dink cinayeti davası (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 10.30

Dava Adı: Muhafız Alayı darbe girişimi davası (534 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-9 ile 19-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (244 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (27 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Kara Harp Okulu darbe girişimi davası (164 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-9 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: "Kaset komplosu" davası (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-8 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün "mahrem hizmetler yapılanması" davası (138 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: 15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava (132 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Bakırköy)

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 10.30

Dava Adı: 15 Temmuz'da Kartal köprüsündeki olaylar (35 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz'da FSM köprüsündeki olaylar (15 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi (Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu)

Tarih: 1 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davası (131 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 1-2 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: Organize şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 1 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (40 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Şubat

Saat: 10.00

2 Şubat Cuma

Dava Adı: FETÖ'nün Kilis'teki öğretmen yapılanması davası (54 sanıklı)

Yer: Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Şubat

Saat: 09.30

5 Şubat Pazartesi

Dava Adı: 15 Temmuz'da Tuzla Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava (187 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 5-23 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü işgal girişimi (67 sanıklı)

Yer: İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi (Bakırköy)

Tarih: 5-22 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: 25 Aralık darbeye teşebbüs davası (69 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 5-7 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: Aydın'da FETÖ/PDY'nin Didim yapılanmasına ilişkin dava (44 sanıklı)

Yer: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 9.30

6 Şubat Salı

Dava Adı: "Selam Tevhid'de kumpas" davası (81 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 6-27 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 6-9 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz'da Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışanlara ilişkin dava (332 sanıklı)

Yer: Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09.00

Dava Adı: Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası (17 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 6 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: "Kocaeli Eğitim Gönüllüleri Derneği" üyeleri davası (44 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Şubat

Saat: 14.00

7 Şubat Çarşamba

Dava Adı: Duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen Emirhan Baysal hakkında açılan dava

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.30

8 Şubat Perşembe

Dava Adı: Aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı FETÖ/PDY çatı davası (73 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Şubat

Saat: 09.30

9 Şubat Cuma

Dava Adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (84 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: Canik Başarı Üniversitesi mütevelli heyeti davası (46 sanıklı)

Yer: Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Şubat

Saat: 09.00

12 Şubat Pazartesi

Dava Adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (486 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davası (221 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan'ın yargılandığı FETÖ davası (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: Hatay'daki darbe girişimi davası (44 sanıklı)

Yer: Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09.00

13 Şubat Salı

Dava Adı: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı dava

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Şubat

Saat: 09.30

14 Şubat Çarşamba

Dava Adı: Polatlı'daki darbe girişimi davası (330 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-16 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: "Kozmik Odada Kumpas" davası (121 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Şubat

Saat: 09.30

15 Şubat Perşembe

Dava Adı: Hakim ve savcı sınav sorularının sızdırılması davası (82 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: 15 Temmuz'da Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler (40 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 15-16 Şubat

Saat: 10.30

16 Şubat Cuma

Dava Adı: Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun FETÖye yardım davası

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 16 Şubat

Saat: 15.00

Dava Adı: FETÖ'nün Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe girişimi davası (81 sanıklı)

Yer: Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi (Halk Eğitimi Merkezi)

Tarih: 16-23 Şubat

Saat: 09.30

19 Şubat Pazartesi

Dava Adı: Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası (18 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (72 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19-28 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Kriptolu telefonların dinlenmesi davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Koza-İpek Holding davası (45 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün ışık evlerine ilişkin Ankara'daki dava (50 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: 15 Temmuz'da "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı"ndaki olaylar (121 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 19 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: 15 Temmuz'da Fenerbahçe Orduevindeki olaylar (40 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 19 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: "Askeri Casuslukta Kumpas" davası (92 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Aydın'daki "çatı yapılanması"na yönelik dava (64 sanıklı)

Yer: Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: FETÖ'nün Şırnak'taki darbe girişimi davası (427 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19-21 Şubat

Saat: 09.00

20 Şubat Salı

Dava Adı: Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (142 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 09.30

Dava Adı: Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava (27 sanıklı)

Yer: Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 09.00

Dava Adı: FETÖ'nün şehir yapılanması davası (72 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 09.00

21 Şubat Çarşamba

Dava Adı: Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davası (41 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 21-23 Şubat

Saat: 10.30

Dava Adı: Adana'da FETÖ/PDY yapılanması davası (145 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-23 Şubat

Saat: 09.00

23 Şubat Perşembe

Dava Adı: Bursa'daki FETÖ'nün bürokratlara yönelik davası (60 sanıklı)

Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23-25 Şubat

Saat: 10.00

26 Şubat Pazartesi

Dava Adı: 15 Temmuz'da Selimiye Kışlası'ndaki olaylar (128 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih 26-28 Şubat

Saat:10.00

Dava Adı: FETÖ'nün BDDK'daki "usulsüz sorgulama" davası (33 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 26-28 Şubat

Saat: 10.00

Dava Adı: Mahmutbey gişelerinin kapatılması davası (36 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26-28 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: İstanbul'daki iş adamlarının "FETÖ'ye himmet" davası (137 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 26-28 Şubat

Saat: 10.00

27 Şubat Salı

Dava Adı: FETÖ'nün yasadışı dinleme davası (143 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 27-28 Şubat

Saat: 11.00

Dava Adı: Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'ndeki darbe girişimi davası (19 sanıklı)

Yer: Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Şubat

Saat: 09.30

28 Şubat Çarşamba

Dava Adı: Doğan Medya Center'ın işgal girişimi davası (19 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi (Çağlayan)

Tarih: 28 Şubat

Saat 11.30

Dava Adı: Malatya'daki darbe girişimi davası (76 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Şubat

Saat: 09.30

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