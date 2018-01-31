Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Feto’nun da gözdesiymiş

Feto’nun da gözdesiymiş

elebaşısı ’in, 2014’te tarafından rehin alınıp sonra bırakılan eski Başkonsolosu ’li için ‘geçmiş olsun’ ilanı yayımladığı belirlendi

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Feto’nun da gözdesiymiş

Meclis kürsüsünde kontrolünü kaybederek Cumhurbaşkanı 'a sık sık çirkin hakaretlerde bulunan, ile birlikte Afrin'de savaşan 'yu terörist ilan eden Genel Başkan Yardımcısı 'ın bağlantısı hakkında skandal bilgiler ortaya çıktı. 'nin Başkonsolosu'yken 11 Haziran 2014'te tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz'ın bu olaydan bir hafta önce ABD'nin 'taki askeri üs alanı içinde yer alan FETÖ'ye ait Işık Üniversitesi'ne giderek FETÖ yöneticileri ile görüştüğü belirlendi.

Yılmaz'ın, 20 Eylül 2014'te serbest bırakılmasının ardından ise FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman'da ilginç bir ilan yayımlandı. FETÖ elebaşısı imzalı ilanda Öztürk Yılmaz için "Geçmiş Olsun" temennisinde bulunuldu. Ayrıca Yılmaz'ın, FETÖ'nün 'Dışişleri imamı' olarak bilinen döneminde Musul'a konsolos atandığı saptandı. Öte yandan Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amiri ve özel harekâtçı komiser S.C.'nin Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

S.C., 3 Kasım 2014'te Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, DEAŞ baskınıyla ilgili ilginç iddialarda da bulundu. Konsolosluğun iaşe ve alışverişlerine bakan Faruk isimli kişinin, Öztürk Yılmaz'ın talimatıyla DEAŞ'ın ikinci adamı ile görüştüğünü kaydeden S.C., DEAŞ baskınından önce Musul Valisi'nin Öztürk Yılmaz'ı arayıp Musul'dan çıkılması gerektiğini söylediğini ancak Yılmaz'ın tüm uyarılara rağmen konsolosluktan ayrılmama kararı aldığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Feto’nun da gözdesiymiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN