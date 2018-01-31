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Son dakika... İşte 'larla ihraç edilen kişi sayısı

Başbakan Yardımcısı , 'larla kamudan ihraç edilen personel sayısını açıkladı. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması) Yasa yürülüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak." ifadelerini kaydetti

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 14:07
Son dakika... İşte KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı

Başbakan Yardımcısı , bugüne kadar Kanun Hükmünde Kararnameler () ile ihraç edilen kişi sayısının 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısının ise 3 bin 604 olduğunu söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugüne kadar KHK'lar ile görevinden ihraç edilen ve işe iade edilenlerle ilgili olarak, "Bugüne kadar Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, iade edilen kişi sayısı 3 bin 604" dedi. Bozdağ, soruşturmaları ile ilgili olarak da, "Toplam 11 bin 480 kişi ByLock uygulaması kullanmış, bunların 2 bin 168 kişisi kamu görevlisidir" ifadelerini kullandı.

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Tutuklu ve hükümlülere yönelik tek tip kıyafet uygulaması) Yasa yürülüğe girdi. Adalet Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çalışması yapıyor. Bildiğim kadarıyla yönetmelik son aşamaya geldi. O yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu yasanın hükümleri uygulanacak."

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Son dakika... İşte KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı
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